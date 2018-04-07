В Дании башня рухнула на библиотеку: видео
В результате ЧП по счастливой случайности никто не пострадал.
Видео: Tom Andersen/ YouTube
В датском городе Вордингборг при попытке сноса старой силосной башни специалисты провели неверные расчеты, в результате чего она рухнула на прилегающую библиотеку. Инцидент случился в порту на острове Зеландия в Балтийском море.
Как сообщает местный телеканал TV OST со ссылкой на полицию, в результате ЧП по счастливой случайности никто не пострадал.
«Я просто не понимаю, как все могло пойти по такому ужасному сценарию», - рассказал журналистам менеджер по взрывным работам Кеннет Вегге.
В настоящее время полиция устанавливает точные причины ЧП и проверяет, насколько сильно пострадало здание библиотеки.