Украинские пограничники задержали россиянина на границе

Украинские пограничники задержали гражданина России, которого обвинили в попытке незаконного пересечения госграницы. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гатище Харьковской области.

«Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины», - заявили в региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

В отношении россиянина был составлен административный протокол. Как уточняет «Интерфакс-Украина», теперь задержанного ждет суд.

Известно, что задержанному мужчине 28 лет, его личность не называется.