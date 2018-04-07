Украинские пограничники задержали россиянина на границе
Задержанному мужчине 28 лет, его личность не называется.
Фото: dpsu.gov.ua
Украинские пограничники задержали гражданина России, которого обвинили в попытке незаконного пересечения госграницы. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гатище Харьковской области.
«Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины», - заявили в региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
В отношении россиянина был составлен административный протокол. Как уточняет «Интерфакс-Украина», теперь задержанного ждет суд.
Известно, что задержанному мужчине 28 лет, его личность не называется.