Оторвавшийся кузов фуры прилетел в лоб легковушки в Москве: видео

На камеру видеорегистратора автомобиля попал момент, когда у двигавшейся по встречному направлению фуры оторвался кузов и прилетел прямо в лобовое стекло легковушки.

К счастью, водитель не пострадал и сам опубликовал запись на канале в YouTube, назвав ее «Неудачный день».

По словам мужчины, он ехал по Рублево-Архангельскому шоссе в сторону области и перед МКАД попал в ДТП. Судя по всему, КамАЗ с огромным контейнером просто не прошел под бетонным сооружением, установленным на дороге, от чего кузов оторвался и влетел прямо в легковушку.

Ранее появилось видео, как два огромных грузовика перевернулись, чтобы избежать столкновения с задумчивым водителем седана, после чего последний спокойно уехал с места происшествия.