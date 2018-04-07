Крупный пожар произошел около жилого комплекса в Ростове-на-Дону

Вблизи жилых домов в Ростове-на-Дону начался крупный пожар - загорелись прилегающие к строениям камыши. Как уточняет местный портал 161.ru, инцидент произошел на улице Вересаева около комплекса «Голубые ели».

Видео пожара в Сеть выложили очевидцы. На кадрах видно, что в настоящее время огонь приближается жилым домам.

«Камыш горит несколькими отдельными очагами. На месте работают пожарные», - сообщили журналистам в пресс-службе ЮРЦ МЧС РФ.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.