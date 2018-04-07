В Общественной палате попросили Козловского следить за словами

В Общественной палате РФ призвали актера и режиссера Данилу Козловского быть осторожнее в своих комментариях и суждениях, чтобы не превратиться в изгоя. Как подчеркнул зампред комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия, глава правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис, публичный человек, несмотря ни на что, должен следить за своими словами.

«Творческие люди, когда их начинают критиковать - на самом деле для них это болезненный момент, но надо все-таки воспринимать такое стоически. Сколько зрителей, столько и мнений, невозможно, чтобы все было на ура, всегда будет критика», - цитирует Кириса РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что, по его мнению, в этой ситуации лучше всего было бы просто промолчать.

Ранее в своем интервью Данила Козловский, который выступил продюсером, режиссером и сценаристом фильма «Тренер», а также сыграл в нем главную роль, обиделся, что россияне не оценили его творчество. Он посетовал, что американцы и европейцы, увидев трейлер, хвалили работу Козловского, а в России он встретил «ненависть и хамство».