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Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео

Вадим Иванов
16:25 07.04.2018
Сотрудники парка назвали произошедшую схватку «невероятной».
Видео: Daily Mail

В Национальном парке африканского государства Замбия стадо буйволов устроило настоящую битву с прайдом львов. Кадры инцидента публикуют западные СМИ.

Сотрудники парка назвали произошедшую схватку «невероятной», уточнив, что стадо буйволов, проживающее на территории национального объекта, составляет 500 особей, львов же тут обитает порядка 350.

Что стало причиной, приведшей к столь крупному конфликту между животными, не уточняется. Насколько серьезно пострадали животные, также неясно.

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