Опубликовано видео с места гибели канадских хоккеистов в крупном ДТП
Жертвами трагедии стали 14 человек, еще столько же получили ранения.
Сайт «Звезды» публикует первые кадры с места крупной аварии с участием автобуса и грузовика в Канаде, в которой погибли 14 человек. ДТП случилось на шоссе в провинции Саскачеван.
Спортсмены из юниорского состава клуба «Humboldt Broncos» ехали на матч, когда их автобус столкнулся с большегрузным транспортом. Помимо 14 погибших, еще столько же человек получили ранения и были госпитализированы.
Причина ДТП пока не называется. В Федерации хоккея России принесли свои соболезнования в связи со случившейся трагедией.