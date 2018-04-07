Опубликовано видео с места гибели канадских хоккеистов в крупном ДТП

Сайт «Звезды» публикует первые кадры с места крупной аварии с участием автобуса и грузовика в Канаде, в которой погибли 14 человек. ДТП случилось на шоссе в провинции Саскачеван.

Спортсмены из юниорского состава клуба «Humboldt Broncos» ехали на матч, когда их автобус столкнулся с большегрузным транспортом. Помимо 14 погибших, еще столько же человек получили ранения и были госпитализированы.

Причина ДТП пока не называется. В Федерации хоккея России принесли свои соболезнования в связи со случившейся трагедией.