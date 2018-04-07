Похоже на боевые действия: в Бразилии футбольные фанаты устроили вакханалию на трибунах

Фанаты бразильского футбольного клуба «Коринтианс» устроили пиротехническое шоу на стадионе.

Невероятный перфоманс был организован на открытой тренировке команды накануне ответного матча с «Палмейрасом» в финале чемпионата штата Сан-Паулу.

На одной из трибун сотни болельщиков зажгли файеры, а вдоль кромки поля заискрились салюты. Все это выглядело более чем впечатляюще.

Таким образом поклонники «Коринтианса» хотели поддержать игроков клуба, которые в первом матче финала уступили на своем поле со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 7 апреля.