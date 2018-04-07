Боевики заблокировали выход мирных жителей по гумкоридору из сирийской Думы

В результате договоренностей, достигнутых с лидером группировки «Джейш аль-Ислам»* Абу Хумамом Центром по примирению враждующих сторон, с 5 марта осуществлялся вывод из города Дума мирных жителей, боевиков и членов их семей на север провинции Алеппо. За этот период город покинули 33 345 человек, в том числе 29 217 мирных жителей, 738 боевиков и 3 390 членов их семей, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

В настоящее время выход боевиков и членов их семей из города Дума остановлен, добавили в центре. По информации ближайших помощников Абу Хумама, в результате острых противоречий среди одиозных боевиков и тех, кто был готов участвовать в переговорном процессе, были физически устранены прежние лидеры группировки Абу Хумам, Абу Омар и Абу Али.

Боевики группировки «Джейш аль-Ислам», возглавляемые новым главарем Абу Кусаем, нарушили выполнение достигнутых договоренностей, заблокировали выход мирных жителей из города Дума по предоставленному гуманитарному корридору.

За последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики. При этом местное население используется ими в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с расстрелом протестующих мирных жителей, выступавших за выход бандитов из Думы.

Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. Боевики группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибли семь и ранено 42 мирных жителя. Интенсивность обстрелов усиливается.

Сирийские правительственные войска в настоящее время продолжают освобождать районы Думы от непримиримых бандформирований.

*«Джейш аль-Ислам» - деятельность группировки запрещена на территории РФ