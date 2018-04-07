Патриарх Кирилл в пасхальном послании напомнил о победе Христа над смертью

Победа Христа над смертью - это не только духовная, но и физическая реальность. Об этом напомнил в своем пасхальном послании Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Господь Иисус действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением смерть потеряла свой необратимый характер», - говорится в послании, опубликованном на сайте РПЦ.

В связи с этим, добавил патриарх, неслучайно, что и мученики за Христа всегда мужественно встречали любые страдания.

Сегодня, в преддверии Пасхи, православные отмечают сразу два праздника - Благовещение Пресвятой Богородицы и Великую (Страстную) субботу.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Увидеть ритуал, который проходит в храме Гроба Господня, приехали тысячи паломников.