BMW X5 насмерть сбил пешехода в Москве
Машина остановилась только после того, как въехала в забор.
Видео: 112 / Telegram
Внедорожник насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы в районе Люблино. По данным Telegram-канала 112, погибшей оказалась женщина, которая работала дворником в местном ГБУ.
BMW X5 по неизвестной причине вылетел на тротуар, двигался по нему какое-то время, пока не врезался в забор.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машина получила сильные повреждения, от удара забор накренился, а бампер BMW оказался смят.
Кто был за рулем автомобиля и что стало причиной смертельного ДТП, предстоит выяснить правоохранителям.