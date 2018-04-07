ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью канадских хоккеистов

В Федерации хоккея России (ФХР) выразили соболезнования в связи с гибелью хоккеистов юниорской команды «Humboldt Broncos» в канадской провинции Саскачеван. Об этом говорится в сообщении на сайте ФХР.

«Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Hockey Canada - Хоккейной ассоциации Канады», - сказали в организации. «Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии», - добавили в ФХР.

ДТП с участием автобуса, перевозившего спортсменов, и грузовика произошло на шоссе неподалеку от города Тисдейл. В результате аварии погибли 14 человек, еще столько же получили ранения.