Посол России в Британии запросил встречи с Борисом Джонсоном

Посольство Российской Федерации в Великобритании запросило встречи с главой МИД Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы дипломатической миссии.

Глава российской дипломатии в Великобритании Александр Яковенко послал Борису Джонсону личную ноту. Темой для встречи, разумеется, станет отравление британского шпиона Сергея Скрипаля и расследование его дела.

«Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль в британском госпитале вышел из комы, пришел в сознание и уверенно идет на поправку. Ожидается, что в скором времени он сможет провести беседу с полицией.