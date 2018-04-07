СМИ: бывший глава Каталонии собирался бежать в Россию перед задержанием

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию, перед тем как его задержали в ФРГ. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на собственные источники.

Скрываясь от испанского правосудия, бывший глава Каталонии прибыл из Швейцарии в Хельсинки, собирался укрыться от преследований в Санкт-Петербурге или уехать в Стокгольм, что в итоге и сделал.

Затем он планировал добраться до Бельгии через Данию и Германию, но, оказавшись на территории ФРГ, был задержан. Накануне его выпустили под залог в 75 тысяч евро, а также под подписку о невыезде. Сейчас немецкая Генпрокуратура рассматривает запрос Мадрида об экстрадиции Пучдемона в Испанию, где его обвиняют в подготовке мятежа и растрате.