Госпитализирован ​​солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов госпитализирован из-за проблем с алгоколем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется в сообщении, артист самостоятельно обратился к врачам из-за сильных болей в желудке и кашля, после чего медики диагностировали у него бронхит и обострение язвы.

«По их (врачей) мнению, проблемы с желудком возникли у певца из-за алкоголя», - добавляет Mash.

Когда именно произошла госпитализация, в сообщении не говорится. В настоящий момент артист уже выписан.

В июне прошлого года ушел из жизни бывший солист «Иванушек» Олег Яковлев, выступавший в коллективе с 1998 по 2013 год. Его похоронили на Троекуровском кладбище.