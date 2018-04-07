В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, символизирующий свет Воскресения Христова. Увидеть ритуал в храм Гроба Господня приехали тысячи паломников со всего мира.

Через окошко в кувуклии патриарх Иерусалимский передает огонь людям. Христиане встречают его радостными возгласами. В считаные секунды, от свечи к свече, он расходится по всему храму.

По традиции в Москву Благодатный огонь привезет фонд Андрея Первозванного. Делегация прибудет к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. А уже в Санкт-Петербург частичку чуда доставит специальный борт Министерства обороны.

Схождение Благодатного огня происходит каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи.