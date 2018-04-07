Боевики обстреляли Дамаск из минометов

В субботу, 7 апреля, боевики запрещенной на территории России радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли Дамаск из минометов. О погибших и пострадавших не сообщается.

Боевики выпустили по столице Сирийской Арабской Республики и ее окрестностям две мины за последние сутки. Кроме того, обстрелу подверглись позиции сирийской армии.

Ранее сообщалось, что правительственные войска приступили к операции против боевиков «Джейш аль-Ислам» в городе Дума в Восточной Гуте в ответ на ракетные обстрелы жилых районов Дамаска.