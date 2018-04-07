СМИ: Скрипаль пришел в сознание и может говорить

Сергей Скрипаль, находящийся в британском госпитале после отравления в Солсбери, пришел в сознание, выйдя из комы. Он может общаться. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Человек, в отравлении которого боевым веществом Великобритания бездоказательно обвиняет Россию, вскоре сможет поговорить с британской полицией. Он хорошо реагирует на лечение, разговаривает и находится в сознании.

«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери», - цитирует ТАСС ведущего эфира британского телеканала.

Ранее стало известно, что Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. До этого в себя пришла также подвергнувшаяся отравлению Юлия Скрипаль. Девушка заявила, что очнулась еще неделю назад и силы прибывают с каждым днем. Тогда российская сторона передала Юлии Скрипаль предложение о консульской помощи.