СМИ раскрыли четыре причины отказа в выдаче британской визы Виктории Скрипаль

Власти Британии не выдали визу сестре Юлии Скрипаль Виктории, аргументировав отказ четырьмя причинами. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на уведомление властей.

Как следует из публикации, Виктории Скрипаль было отказано в визе, поскольку консула смутила цель ее визита. Он усомнился в том, что Виктория навещала родственников раньше, и заявил, что Сергей Скрипаль не может принимать гостей, кроме того, нет уверенности в том, что гостей желает принять Юлия Скрипаль.

Четвертым доводом в пользу отказа в визе указано, что Виктория Скрипаль якобы не смогла подтвердить наличие у себя необходимых средств на дорожные расходы, поскольку в анкете она указала, что в данный момент нигде не работает.

Ранее сообщалось, что Виктория Скрипаль отреагировала на отказ в предоставлении британской визы. Женщина отметила, что была уверена в таком исходе событий, заявив, что «британцам, должно быть, есть что скрывать».