В Иерусалиме православные со всего мира ждут сошествия Благодатного огня

Десятки тысяч христиан со всего мира пришли в субботу в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы после нескольких часов молитвенного стояния наблюдать за чудом схождения Благодатного огня.

Среди собравшихся есть паломники из России, в том числе делегация фонда Андрея Первозванного, которая в субботу спецрейсом из Тель-Авива в Москву доставит Благодатный огонь, чтобы успеть к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. В первые минуты горения он не обжигает рук.

Схождение Благодатного огня происходит каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Желающие стать свидетелями этого чуда занимают места у храма за сутки до события. От огня зажигают лампады, которые потом развозят в другие города и страны.