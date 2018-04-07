Опубликовано новое видео проезда автомобиля по Крымскому мосту

В Сети опубликовано видео, снятое камерой видеорегистратора автомобиля во время проезда по Крымскому мосту. Ролик размещен на YouTube-канале Крым Live.

Видео длится более десяти минут и снято одним кадром. Судя по всему, водитель проехал большую часть моста. На записи можно наблюдать строительную технику, мачты освещения и другие элементы близящегося к концу строительства.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту провели тестовый запуск освещения. Оно состоялось на четырех пролетах моста на участке, расположенном рядом с таманским берегом. Всего строители включили свет на 20 различных мачтах освещения. Тестовые замеры освещенности показали, что им удалость превысить расчетные показатели на всем дорожном полотне.