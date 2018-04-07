Фермеры в панике эвакуируются из-за разорвавшей Африку огромной трещины

Кенийские фермеры в спешке покидают свои дома из-за огромной трещины, которая появилась неподалеку от столицы страны Найроби. Об этом сообщает Daily Mail.

Трещина в земле появилась в долине Рифт-Валли в 30 милях от Найроби. Здесь расположен город Май Махью, жители окрестностей которого занимаются сельским хозяйством. Однако из-за увеличивающейся трещины фермеры вынуждены покидать место проживания, забирая с собой семьи и скот.

По мнению ученых, трещина, ставшая причиной эвакуации местных жителей, могла образовываться в течение нескольких тысяч лет. По одной из версий, частые ливни размыли ее до видимого состояния. Причиной образования трещины, скорее всего, стало движение тектонических плит.

Согласно другой версии, выдвинутой ученым, тектонические сдвиги и сейсмическая активность не имеют отношения к катастрофе природного рельефа в Кении, и виной всему являются только постоянные ливни, смывающие грунт. Так или иначе, трещина уже достигла десятков метров в ширину и продолжается увеличиваться.