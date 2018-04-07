В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией
Перепуганные местные жители стали готовиться к худшему.
Фото: Stephan Rech/ imagebroker.com/ Globallookpress
Жители норвежского города Вадсе, который находится возле российской границы, приняли звук ночной сирены за начало войны с Россией.
Об этом сообщает издание NRK со ссылкой на местную полицию.
Сирена заработала 4 апреля в 23:50, ее выключили только через 15 минут. Перепуганные горожане стали звонить в полицию, спрашивая, не началась ли война с восточным соседом.
Причина, по которой заработал сигнал тревоги, не установлена.