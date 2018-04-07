На городском рынке в Чите произошел крупный пожар
Площадь пожара и причина возгорания пока не установлены.
Видео: Регион-75 | Чита/ ВКонтакте
В Чите днем 7 апреля загорелся городской рынок «Мегастрой», кадры с места ЧП публикуют в Сети очевидцы. Возгорание произошло в одном из складских помещений объекта, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Площадь пожара и причина возгорания пока не установлены.
В спасательном ведомстве «Звезде» уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет. В помещении, где произошел пожар, людей на момент возгорания не было, добавили в МЧС.