На городском рынке в Чите произошел крупный пожар

В Чите днем 7 апреля загорелся городской рынок «Мегастрой», кадры с места ЧП публикуют в Сети очевидцы. Возгорание произошло в одном из складских помещений объекта, сообщили «Звезде» в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Площадь пожара и причина возгорания пока не установлены.

В спасательном ведомстве «Звезде» уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет. В помещении, где произошел пожар, людей на момент возгорания не было, добавили в МЧС.