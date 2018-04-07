Бывший коллега Дурова рассказал о будущем Telegram после блокировки

Говорить о блокировке популярного интернет-мессенджера Telegram преждевременно, поскольку подобных исков у Роскомнадзора еще не было и что решит суд, не известно. Об этом рассказал RT бывший партнер Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг.

«Пока говорить о блокировке все еще преждевременно. Подобное обращение в суд происходит впервые, пока даже не известно, какой суд и когда будет рассматривать это дело», - приводит агентство его слова.

Он считает, что Роскомнадзор может заблокировать несколько доменов мессенджера, в результате сайт и ссылки вида t.me, а также web-версия перестанут работать. Кроме того, ведомство может ограничить доступ ко всем сетям IP-адресов, принадлежащим Telegram.

Это приведет к тому, что приложения в телефонах перестанут работать, однако мессенджер может начать «проксировать» трафик через арендованные сервера, адреса которых ведомству придется искать и банить.

Помимо этого, Розенберг считает, что российские власти могут потребовать от Apple и Google убрать приложения Telegram из магазинов, в результате новые пользователи не смогут скачать приложение, а старые обновить его.

В пятницу Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. Администрация мессенджера утверждает, что передать запрашиваемую информацию технически невозможно. Также в Telegram сообщили, что исковое заявление от Роскомнадзора пока не пришло и в компании его не получали. Двумя днями ранее истек 15-дневный срок, отведенный ведомством для того, чтобы администрация мессенджера предоставила ФСБ ключи шифрования.