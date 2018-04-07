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Ненужные свидетели - две морские свинки и кот. Просто взяли и убили. Ни за что

Николай Петров
13:45 07.04.2018
Вы зачем кота усыпили и сожгли? Какие следы прятали?
Фото: Facebook.com/ julia.skripal/ Globallookpress

Ведущий программы «Задело» на телеканале «Звезда» Николай Петров:

Они все-таки его убили. Кота Сергея Скрипаля. Британская полиция, спецслужбы и правительство Соединенного Королевства убили прекрасного абсолютно здорового черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк. Просто взяли и убили. Ни за что.

Как пишет британская The Mirror, после полицейского обыска в опечатанном доме Скрипаля остались две морские свинки и кот Нэш. Про них просто забыли. Вспомнили о запертых животных только после того, как племянница двойного агента и британского шпиона Виктория Скрипаль потребовала  сообщить, что с ними произошло. Когда дом вскрыли, ветеринары обнаружили голодного испуганного персидского кота в стрессовом состоянии и двух свинок, погибших от жажды. Кота доставили в лабораторию в Портон-Дауне, где после обследования, ссылаясь на состояние животного, было принято решение его усыпить, а тела зверей немедленно сжечь. Из-за опасений, что они, возможно, как пишет The Mirror, были заражены смертельным нервным агентом «Новичок».

Я даже процитирую заявление ветеринарной службы: «Это решение было принято в интересах животного. А также для  безопасности жителей Солсбери». Конец цитаты. Я не буду ничего говорить про «безопасность жителей Солсбери». Просто хочу подчеркнуть: по факту через месяц после начала этой потрясающей провокации с якобы отравлением химоружием в сердце Великобритании…

Единственными жертвами стали две морские свинки и красавец-кот Нэш. Погибшие не от нервно-паралитического якобы «Новичка», а от жажды или смертельного укола ветеринара в секретной лаборатории. Они были убиты как ненужные свидетели всей провокации с химатакой. Помните все эти маски-шоу с костюмами химзащиты? Кладбищами, букетами, скамейками, дверными ручками, автомобилями? По всем телеканалам мира 24 часа в сутки. Нон-стоп!

Так вот, от страшного яда «Новичок», который, как говорили, в десять раз эффективнее, чем боевой отравляющий газ VХ, не погиб вообще никто. Первым пошел на поправку и вышел из больницы полицейский, о котором нам рассказывали, что именно он обнаружил Скрипалей на городской лавке и тоже впал в кому. Выписался и… исчез. Растворился среди вересковых пустошей и болот.

Потом  так же внезапно и очень быстро выздоровела Юлия Скрипаль. Но вот после сенсационного телефонного разговора с кузиной, прозвучавшего в эфире российского телевидения, где были такие слова: «папа жив и отдыхает» - она больше ни с кем на связь не выходила. Видимо, британские спецслужбы немедленно отобрали телефон после такого серьезного прокола.

Этот разговор - а его подлинность, судя по всему, никто не ставит под сомнение - полностью опровергает официальную версию отравления, которой придерживаются Лондон, Париж Брюссель и Вашингтон. Британские власти сами неоднократно заявляли, что отравленные чуть ли не при смерти, их состояние крайне тяжелое - кома. Еще бы - смертельный «Новичок»!

И вот внезапно больница Солсбери заявляет, что и Сергей Скрипаль больше не  находится в критическом состоянии. Более того, он тоже стремительно  идет на поправку. Чудо! Ей-богу, случилось чудо. Простите, а где же тогда «смертельный» яд? То ли газ, то ли мазь? А был ли он вообще? Или то было что-то другое? А какие тогда пробы и чего именно передали в Организацию по запрещению химического  оружия? Откуда они взялись? Понятно, что из Портон-Дауна, но все же? И при чем здесь Россия? И еще один вопрос, который удивительным образом вообще не волнует ни «Гринпис», ни других официальных любителей животных: вы зачем кота усыпили и сожгли? Какие следы прятали?

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