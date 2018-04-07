Манул в Московском зоопарке отказался верить в весну: видео

В Москву пришла весна и относительно теплая погода. В субботу ожидается +7 градусов по Цельсию, а в воскресенье - уже +12. Звери в Московском зоопарке рады весне, однако не все из них с доверием отнеслись к погоде.

В Twitter Московского зоопарка опубликовано видео, посвященное реакции кошачьих на приход весны. На нем запечатлен ирбис, который отдыхает под лучами солнца, леопард, который с видимым удовольствием вылизывается на свежем воздухе, и манул, который явно относится к происходящему с недоверием.

В отличие от других котов манул воспринял солнце и тепло с подозрением. Выйдя на воздух, он сперва попятился и некоторое время обеспокоенно озирался, словно не веря в приход весны. По мнению сотрудников зоопарка, теплая погода пришла неожиданно и застигла кота врасплох.