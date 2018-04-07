Беспечный водитель спровоцировал двойное ДТП с огромными фурами и скрылся невредимым: видео

Необычное ДТП по вине беспечного водителя произошло в городе Хучжоу на востоке Китая. Об этом сообщает издание Mirror. Видеозапись с моментом аварии доступна на YouTube.

Действие происходит на оживленной автостраде. Водитель белого седана по неизвестной причине решает остановиться прямо посреди движения, однако за ним на высокой скорости следует фура. Водитель фуры резко бьет по тормозам и мастерским маневром уводит свою машину от столкновения с седаном, однако сам переворачивается.

Данный эпизод не смущает водителя легкового автомобиля. Спокойно понаблюдав за перевернувшейся по его вине фурой, он решает перестроиться в другой ряд. По несчастливой случайности именно в этот момент на полосу вылетает другой грузовик.

Водитель этого грузовика также резко бьет по тормозам и пытается сделать поворот, отчего его сильно заносит, а кабина буквально «врезается» в прицеп. Нанеся серьезный ущерб своему грузовику, водитель все-таки останавливается перед белым седаном в считаных сантиметрах.

Однако водителя легкового автомобиля невозможно чем-либо удивить. Понаблюдав несколько секунд за второй фурой, он заканчивает перестраиваться и спокойно покидает место происшествия. К счастью, по данным полиции, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.