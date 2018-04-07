При столкновении автобуса с хоккеистами и грузовика в Канаде погибли 14 человек
Возраст хоккеистов варьируется от 16 до 21 года.
Фото: Chris Vandenbreekel/ twitter
Четырнадцать человек погибли в результате столкновения на шоссе в Канаде автобуса с юниорской хоккейной командой «Humboldt Broncos» и грузовика.
Еще 14 пострадали, трое из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии, пишет CBC. Всего в автобусе находились 28 человек. Возраст спортсменов варьируется от 16 до 21 года.
Трагедия произошла неподалеку от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда хоккеисты направлялись на очередной матч. Игра была отменена.
На месте столкновения работают спасательные службы. Причины ДТП устанавливаются.