При столкновении автобуса с хоккеистами и грузовика в Канаде погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли в результате столкновения на шоссе в Канаде автобуса с юниорской хоккейной командой «Humboldt Broncos» и грузовика.

Еще 14 пострадали, трое из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии, пишет CBC. Всего в автобусе находились 28 человек. Возраст спортсменов варьируется от 16 до 21 года.

Трагедия произошла неподалеку от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда хоккеисты направлялись на очередной матч. Игра была отменена.

На месте столкновения работают спасательные службы. Причины ДТП устанавливаются.