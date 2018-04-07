Экипаж захваченного Украиной российского судна «Норд» отпущен на свободу

Экипаж российского рыболовного судна «Норд», который был арестован украинской стороной 30 марта, отпущен на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судовладельца Анну Шепелеву.

Члены экипажа получили административные штрафы по статье Кодекса административных правонарушений Украины, которая предполагает наказание за въезд на «оккупированную территорию». Под этим термином украинская юриспруденция подразумевает российский полуостров Крым.

Под стражей остался только капитан «Норда» Владимир Горбенко. Остальная команда «Норда» по прежнему остается в Мариуполе, поскольку им необходимо явиться на допрос в СБУ в связи с делом Горбенко, он состоится 10 апреля.

Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан РФ 25 марта. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».