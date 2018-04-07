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Американцы возобновили проект по созданию «климатического оружия» на Аляске

Вадим Иванов
11:00 07.04.2018
Участник проекта HAARP Крис Фаллен дал эксклюзивное интервью сайту «Звезды», в котором рассказал, чем на самом деле занимаются ученые на Аляске и почему конспирологические теории далеки, по его мнению, от истины, но имеют право на существование.
Фото: Sergi Reboredo/ picture alliance/ Globallookpress

Американские ученые из Университета Аляски накануне, 6 апреля, повторно развернули так называемый проект HAARP. Официально это работы по изучению неравномерности продольного тока магнитосферы, магнитного поля Земли, а также атмосферного свечения. По крайней мере, так заявляется в официальном релизе исследовательского центра.

К программе HAARP специалисты из США вернулись спустя 16 лет после ее приостановки. При этом и два десятилетия назад, и сейчас сторонники конспирологических теорий склонны полагать, что проект преследует совсем иные научные цели, а точнее, является работами по созданию «климатического оружия», способного выводить из строя спутинки, менять погоду в нужной части света и даже управлять поведением людей.

Участник проекта HAARP Крис Фаллен дал эксклюзивное интервью сайту «Звезды», в котором рассказал, чем на самом деле занимаются ученые на Аляске и почему конспирологические теории далеки, по его мнению, от истины, но имеют право на существование.

Крис Фаллен:

Часть экспериментов проводится в чисто исследовательских, научных целях: мы хотим понять физику, например, северного сияния, потому что мы до конца не понимаем, как мощные радиоволны могут создавать маленькое искусственное сияние, как это работает. Такое исследование помогает нам понять природу естественного северного сияния. Но, говоря в общем про радио и про то, как радиоволны взаимодействует с верхними слоями атмосферы, это очень важно понять для современной жизни. Мы все сейчас пользуемся радио: вот в моем iPhone несколько радиоустановок. Безусловно, это ограниченная форма радиокоммуникаций, и есть множество других форм, таких как коротковолновые радиостанции, высокочастотное радио, которые отправляют сигнал на огромные расстояния, иногда даже вокруг всей Земли. Ионосфера влияет на эти сигналы, поэтому такого рода эксперименты помогают нам понять, как радиоволны взаимодействуют с ионосферой, и это важно для исследований в области коммуникаций. Да и для навигации.

Мы можем воспроизвести свойства некоторых явлений космической погоды, но только на очень ограниченной территории: непосредственно над самим комплексом HAARP, и, как только передатчик выключают, все эти эффекты пропадают.

Да, есть те, кто верит, что эта установка может влиять на климат. Но правда от этого очень далека. Мы абсолютно никак не можем повлиять на погоду. Мы обычно используем такое сравнение: то, что HAARP делает с верхними слоями атмосферы, - это все равно что сунуть кипятильник в реку. Мы не влияем на глобальный климат никак, от слова «совсем». На самом деле в определенном смысле было бы неплохо, если бы мы это могли. Мой грузовичок, например, тут, на Аляске, до сих пор погребен под несколькими футами снега. Я бы не возражал избавиться от него. Но людей это волнует, и часто происходит замена научных понятий, и я их не виню, потому что электромагнитные волны - это очень запутанный и непростой вопрос.

Суть в том, что HAARP работает на энергии собственных генераторов. Да, конечно, они огромны, если сравнивать, например, с тем объемом энергии, который используется у кого-нибудь дома, но это очень-очень-очень мало по сравнению с естественными явлениями природы. Например, даже самый легкий дождик выделяет намного больше энергии, чем такая установка, как HAARP, сможет использовать за год или даже за десять лет.

У нас тут на HAARP бывают «дни открытых дверей». Обычно это происходит в конце августа. И бывают посетители, которые считают, что мы вытворяем что-то страшное с погодой. Мне нравится с ними разговаривать, обычно удается их успокоить. Но иногда, даже если они и верят мне лично, они могут посчитать, что мне далеко не все известно.

Время от времени я пересекаюсь с кем-нибудь, кто верит в конспирологические теории относительно HAARP. Мне нравится поговорить о науке, о том, что на самом деле может HAARP, и иногда мне удается их убедить, что мы ничего страшного не делаем и контролировать погоду не можем. И вообще ничего такого не можем. А ведь некоторые думают, что мы можем контролировать сознание людей. Но нет, этого мы тоже не умеем.

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