Смертельная схватка рыси с гремучей змеей попала на видео

Жители штата Аризона стали свидетелями смертельной схватки северно-американской рыси и гремучей змеи, которая произошла прямо на проезжей части возле одного из частных домов. Видер инцидента было выложено в Сеть.

Борьба продолжалась около минуты, победителем в ней вышел хищник семейства кошачьих, который в итоге ушел с добычей в зубах.

«К счастью, мы в этот момент находились в машине. Если бы мы шли пешком, я бы точно не стала подходить поближе, а просто убежала. Оказаться в такой момент между ними - последнее, чего бы я хотела», - цитирует Daily Mail одного из очевидцев драки животных.

Смелость рыси объясняется тем, что эти животные невосприимчивы к яду гремучей змеи, поэтому для них не представляется опасть быть укушенными даже множество раз.