Сирийская армия начала операцию против боевиков в окрестностях города Дума после того как они возобновили обстрел Дамаска. Дума - это последний неподконтрольный правительственной армии населенный пункт в Восточной Гуте. Кроме того, в российском Центре по примирению враждующих сторон есть данные о том, что в бандиты готовят провокацию против мирных жителей с применением химического оружия.

Сейчас в Восточной Гуте саперы сирийской армии уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы. Только в городке Замалька обезврежено уже около тысячу мин и снарядов, но постоянно находятся все новые схроны боевиков. В частности, некоторые жилые и хозяйственные постройки переоборудованы террористами в оружейный завод.

Каждый день сирийские военные находят все новые тоннели, которые очевидно невозможно было построить без опытных инженеров и проходчиков. В Замальке имеется тюрьма, где содержалась подневольная рабочая сила. Страшное подвальное помещение напоминает бетонный мешок с металлическими дверями и засовами.

В тот день, когда охрана тюрьмы поняла, что разгром неизбежен, то в спешке бежала. На полу лежат удостоверения членов бандформирований, карты, часы, кольца. Судя по всему, боевики играли на личные вещи заключенных, хотя официально исламисты запрещали азартные игры. Еще глубже в подвале имеется мрачный карцер, где содержали десятки людей. Убегая, тюремщики оставили всю свою бухгалтерию. Из бумаг становится известно, заключенных было 155.

«Очень плохо кормили. В день одна лепешка и одно яйцо на человека. Запрещали мне видеть сына. Говорили, что отпустят его, если я стану за них сражаться», - рассказывает бывший заключенный Ахмет Хабиби.

Сейчас во всей Восточной Гуте не под контролем сирийского правительства остается только населенный пункт Дума. И там, по сведениям бывших боевиков, перешедших на сторону официальной власти, готовится провокация.

«Главарями группировок "Джабхат Ан-Нусра"* и "Свободная сирийская армия", действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Аль-Баляд города Деръа», - рассказывает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, генерал-майор Юрий Евтушенко.

Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей. Евтушенко подчеркнул, что террористы уже завезли видеооборудование для съемки своей провокации и создания информационной шумихи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.