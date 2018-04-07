Климкин пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что Киев совместно со странами Запада будет оказывать давление на Москву в вопросе размещения миротворческих сил ООН в Донбассе. Об этом пишет «Украинская правда».

Дипломат считает, что ключевым моментом в вопросе ввода миротворческого контингента станет принятие соответствующей резолюции Совбезом ООН. Он также считает, что Россия может отказаться выполнять положения принятого документа.

Глава украинского внешнеполитического ведомства уверен, что у Германии, Франция и США единая позиция по данному вопросу.

«После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», - приводит агентство слова Климкина.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «пасхальное перемирие», действующее в Донецкой и Луганской республиках с 30 марта, является одним из условий введения миротворческих сил в Донбасс.