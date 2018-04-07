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Саудовская Аравия «отрежет» Катар от себя огромным каналом

Вадим Синицын
08:55 07.04.2018
Что по этому поводу думают в Катаре, в материале саудовской газеты Sabq не уточняется.
Саудовская Аравия «отрежет» Катар от себя огромным каналом
Фото: dpa / Globallookpress

Саудовский инвестиционный консорциум намерен «отрезать» Катар от Саудовской Аравии широким каналом, превратив его в остров. Об этом сообщает местное издание Sabq.

По мнению авторов проекта, канал позволит оживать торговлю на восточном побережье страны, а главное – позволить экономить на логистике торгового судоходства. Кораблям не придется огибать полуостров, на котором расположен Катар, они смогут двигаться вдоль восточного берега напрямую.

Предполагается, что ширина канала составит около двухсот метров, а глубина – 15-20 метров. Он протянется на 60 километров вдоль всей границы с Катаром. Что по этому поводу думают в Катаре, в материале не уточняется.

Строительству не помешают никакие особенности рельефа, а пустынную местность можно будет разнообразить курортами, пляжами и портами, а также построить нефтяные объекты, уверены авторы проекта. Предварительно для его реализации потребуется 2,8 миллиарда долларов.

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