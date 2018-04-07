Смерть, огонь и дым: массовые столкновения с жертвами на границе сектора Газа сняли с коптера

Палестинцы продолжают массово протестовать вдоль восточной границы сектора Газа рядом с городом Хан-Юнис. Свою акцию они называют «Великим маршем возвращения».

По опубликованным кадрам, снятым с помощью беспилотника, можно оценить масштаб происходящего. На видео запечатлены сотни людей и столпы дыма от пылающих покрышек. Раненых увозят машины скорой помощи.

Палестинцы вступают в стычки с израильскими пограничными войсками. Последние применяют против демонстрантов слезоточивый газ.

По последним данным, в ходе акции протеста погибли уже десять мирных жителей Палестины, более 150 получили ранения. Массовые столкновения продолжаются, они длятся уже около шести недель.