В Перу на плато Наска нашли новые загадочные узоры

В Перу археологи обнаружили на плато Наска более 50 ранее неизвестных геоглифов. Древние рисунки удалось найти благодаря снимкам, сделанным беспилотниками и последующего анализа фотографий при помощи 3D – сканнеров, пишет National Geographic.

Геоглифами называют выполненные на земле узоры, размеры которых так велики, что рассмотреть их можно только с воздуха.

Впервые геоглифы на Наске были обнаружены в 1939 году. По мнению специалистов, рисунки, на которых изображены различные геометрические фигуры, люди, животные, цветы, а также различные линии и полосы, были нанесены еще в древности.

Ученые считают, что часть узоров сделана представителями культуры Наска (200-700 гг. н.э), другие, более ранние изображения характерны для культуры Паракис (500 года до н.э. до 200 года н.э).