Багдасарян оштрафовали на 15 тысяч рублей за езду без прав

Скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали за езду на автомобиле без водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Багдасарян 3 апреля не прибыла в суд после того, как была задержана 31 марта на Ленинградском шоссе за управление автомобилем без водительского удостоверения. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тыс. рублей», - цитирует агентство источник.

Мара Багдасарян стала известной после того, как в интернете появилось видео полицейской погони за Mercedes Gelandewagen в мае 2016 года в Москве. В марте 2017 года суд в Москве лишил Мару Багдасарян водительских прав пожизненно. Несмотря на это, девушка неоднократно садилась за руль, ее останавливали сотрудники ГИБДД, и ей приходилось платить штрафы.