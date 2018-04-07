Украинский суд оштрафовал моряков российского судна «Норд»

Суд в Мариуполе назначил административный штраф всем членам экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд». Об этом сообщила агентству «Крыминформ» представитель судовладельца Анна Шевелева.

Она рассказала, что общая сумма штрафа составляет 1200 долларов. 10 апреля экипаж судна должен будет явиться в Службу безопасности Украины для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному против капитана Владимира Горбенко. Он арестован до 31 мая с возможностью внесения залога. Адвокаты Горбенко утверждают, что они уже уплатили, но выйти на свободу он сможет не раньше вторника.

Капитану судна предъявлены обвинения в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан РФ. Их обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».