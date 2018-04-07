Учитель поддержал Козловского после слов о «злобе и хамстве» россиян

Режиссер Алексей Учитель поддержал актера Данилу Козловского после того, как тот заявил о «хамстве и злобе россиян», посмотревших первый трейлер его фильма «Тренер». Об этом сообщает НСН.

Учитель отметил, что, по его мнению, Данила Козловский не имел целью оскорбить Россию, россиян и российского зрителя. Актер обращался конкретно к тем людям, которые подвергли фильм беспочвенной критике на основе одного трейлера.

«Я считаю, что он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, непонимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего», - сказал режиссер.

Ранее Козловского также поддержал его коллега по цеху Михаил Пореченков. Актер отметил, что он скорее поддержит создателя картины, который вложил много труда в ее создание, чем анонимных комментаторов в Интернете, которые даже не смотрели упомянутый фильм.