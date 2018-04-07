Госдеп США пояснил суть новых антироссийских санкций

В Госдепе уточнили, что санкции введенные против российских граждан подразумевают категорический запрет на въезд на территорию США, сообщают РИА «Новости».

«Частные лица, внесенные в список санкций в соответствии с исполнительными указами президента 13661 и 13662, подпадают под визовые ограничения, параграф 2 этих указов препятствует въезд внесенным в список частным лицам», — рассказал представитель госдепартамента.

Тем не менее, он добавил, что граждане, попавшие под санкции, все же смогут въехать на территорию страны, если им будет необходимо посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что США ввели новые антироссийские санкции. В список попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В МИД РФ заявили, что Россия не оставит этот выпад со стороны США без «жесткого ответа».