Сталлоне открыл памятную доску у монумента Рокки

Известный американский артист Сильвестр Сталлоне вместе с мэром города Филадельфия Джимом Кенни на пьедестале статуи героя фильма «Рокки Бальбоа» открыли мемориальную доску.

«Слай до сих пор боксирует, но он не пожалел своего времени для сегодняшней встречи с поклонниками у статуи Рокки!» – заявил Кенни в социальной сети Twitter.

Актер поблагодарил мэра города за то, что городские власти помогли установить табличку, которая для монумента была изготовлена еще 12 лет назад.