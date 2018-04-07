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Назван самый богатый человек Европы

Дарья Михалина
04:58 07.04.2018
Им оказался французский предприниматель Бернар Арно.
Назван самый богатый человек Европы
Фото: Panoramic / ZUMAPRESS / Globallookpress

Агентство Bloomberg внесло изменения в своем ежедневно обновляющемся списке миллиардеров.

Самым богатым человеком в Европе стал француз Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Его состояние оценивается в 70,7 миллиардов долларов.

Капитал бизнесмена резко повысился с связи с ростом акций бренда Christian Dior – одной из компаний, входящих в концерн LVMH. Сейчас французский предприниматель занимает четвертую позицию рейтинга.

Ранее на позиции Арно был испанский бизнесмен и владелец корпорации Inditex (Zara, Massimo Dutti, Uterque, Bershka, Pull and Bear) Амансио Ортега. Его капитал на сегодняшний день составляет 70,2 миллиарда долларов.

Первые места за собой, как и прежде, оставили за собой американцы. Их занимают Джефф Безос ($121 млрд), Билл Гейтс ($91,3 млрд) и Уорреун Баффетт ($86,3 млрд).

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