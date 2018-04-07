При пожаре в Уссурийске погибли пять человек

Сегодня утром в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступила информация о пожаре в квартире дома, который расположен по улице Артемовская. Об этом сообщается на сайте МЧС по Приморскому краю.

Прибывшие на место инцидента в 05.54 по местному времени первые пожарные расчеты приступили тушению возгорания.

В МЧС сообщили, что из охваченного пламенем помещения пожарные вынесли пятерых людей, без признаков жизни, и передали врачам скорой медпомощи.

В 06.03 по местному времени пожар был локализован, а в 09.39 – полностью ликвидирован. По предварительной данным, общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

Позднее на сайте СК по Приморскому краю появилась информация, что обнаружены тела 4 женщин и ребенка. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 Уголовного кодекса России («причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии, причина пожара короткое замыкание электропроводки. Расследование уголовного дела продолжается.