В Раде связали «Северный поток – 2» с угрозой нападения России

Украина опасается, что запуск «Северного потока - 2» может спровоцировать начало военных действий со стороны России. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании круглого стола на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента», сообщает украинское информагентство УНИАН.

По его словам, энергетическая угроза со стороны России ничуть не уступает военной.

Таким образом, по мнению спикера Верховной Рады, запуская «Северный поток-2», Россия хочет показать свою мощь, чтобы в последствии иметь влияние на европейскую политику.

«Реализация проекта «Северный поток-2», по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС», - заявил Парубий.

Он добавил, что Украина понимает это, потому что якобы знакома с такой политикой и «пережила не одну энергетическую атаку от РФ».

По его словам, Путин будто бы уже несколько раз «пытался осуществить полный контроль над политикой Украины».

«Северный поток — 2» - проект магистрального газопровода через Балтийское море. Его длина составляет свыше 1200 км.

Ранее Верховная призвала мировое сообщество запретить строительство проекта, так как он «угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы».