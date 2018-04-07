Шварценеггер выписался из больницы после операции
Его агент сообщил, что актер уже находится дома.
Фото: Scott Stuart / ZUMAPRESS / Globallookpress
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце. Информацию подтвердил его представитель Дэниел Кетчелл.
«Шварценеггер направился домой!» – сообщил он в своем Twitter.
В конце марта актеру потребовалось хирургическое вмешательство. В одной из больниц города Лос-Анджелесa ему была проведена операция на сердце.
Первое, что сказал актер после выхода из-под наркоза, была фраза – «Я вернулся».
Это очевидная отсылка к культовой фразе, ставшей уже крылатым выражением, его персонажа Терминатора – «I'll be back».
Несколько раз актер в признавался в интервью, что страдает от врожденных проблем с сердцем.
Первая операция Шварценеггера на сердце состоялась в 1997 году.