Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из больницы после операции на сердце. Информацию подтвердил его представитель Дэниел Кетчелл.

«Шварценеггер направился домой!» – сообщил он в своем Twitter.

В конце марта актеру потребовалось хирургическое вмешательство. В одной из больниц города Лос-Анджелесa ему была проведена операция на сердце.

Первое, что сказал актер после выхода из-под наркоза, была фраза – «Я вернулся».

Это очевидная отсылка к культовой фразе, ставшей уже крылатым выражением, его персонажа Терминатора – «I'll be back».

Несколько раз актер в признавался в интервью, что страдает от врожденных проблем с сердцем.

Первая операция Шварценеггера на сердце состоялась в 1997 году.