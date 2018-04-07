Пореченков поддержал Козловского, обвинившего россиян в «злобе и хамстве»

Известный российский артист Данила Козловский резко высказался по поводу комментариев пользователей Сети по поводу трейлера кинофильма «Тренер», в котором он выступает в роли актера, режиссера, сценариста и продюсера. Козловский отметил, что в комментариях к трейлеру пишут большое количество гадостей про российский футбол и про него лично.

Актер Михаил Пореченков в эфире НСН заявил, что Козловского поддерживает.

«Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении Интернета, этой мировой помойки», – заявил актер.

По словам Пореченкова, есть большое количество мусорных троллей, которые рассчитывают на реакцию, раздражая людей, потому что «сами они глубоко бездарные».

«Я поддержу человека, который тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась, должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты, кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут», – добавил Пореченков.

Планируется, что премьера киноленты «Тренер» состоится 19 апреля. Фильм посвящен истории футболиста национальной сборной, который после завершает свою карьеру и уезжает в маленький городок.