Сын и вдова Табакова прокомментировали назначение Машкова в «Табакерку»

Антон Табаков, сын народного артиста СССР Олега Табакова, одобрил назначение Владимира Машкова художественным руководителем «Табакерки».

По его мнению, Машков – отличная кандидатура на должность худрука и спустя время он обязательно сможет довести дело его отца до конца.

«Он талантливый актер и режиссер, и я надеюсь, что в скором времени он станет хорошим руководителем», - заявил Табаков-младший.

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина также поддержала назначение Машкова. Она добавила, что ее муж был бы доволен этим выбором.

«Теперь я спокойна за театр. Ведь главное, чтобы театр развивался», - сообщила актриса РИА «Новостям».

Ранее Владимир Машков поведал, как планирует руководить «Табакеркой».