Сын и вдова Табакова прокомментировали назначение Машкова в «Табакерку»
Антон Табаков и Марина Зудина рассказали о своем отношении к Владимиру Машкову.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress
Антон Табаков, сын народного артиста СССР Олега Табакова, одобрил назначение Владимира Машкова художественным руководителем «Табакерки».
По его мнению, Машков – отличная кандидатура на должность худрука и спустя время он обязательно сможет довести дело его отца до конца.
«Он талантливый актер и режиссер, и я надеюсь, что в скором времени он станет хорошим руководителем», - заявил Табаков-младший.
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина также поддержала назначение Машкова. Она добавила, что ее муж был бы доволен этим выбором.
«Теперь я спокойна за театр. Ведь главное, чтобы театр развивался», - сообщила актриса РИА «Новостям».
Ранее Владимир Машков поведал, как планирует руководить «Табакеркой».