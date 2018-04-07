В МИД РФ пообещали «жесткий ответ» на новые санкции США

Российская Федерация «не оставит без жесткого ответа» новые американские санкции против граждан и организаций РФ. Об этом сказано в комментарии МИД России.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», – подчеркнули в комментарии.

В МИД также отметили, что меры давления неспособны свернуть Российскую Федерацию с «избранного курса» и только демонстрируют неспособность Соединенных Штатов добиться поставленных целей и консолидируют российское общество.

Напомним, шестого апреля американский Минфин дополнил перечень российских граждан, на которых были наложены санкции. Ими стали 26 человек, в том числе глава МВД России Владимир Колокольцев, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Под санкции также попали компании En+, «Рособоронэкспорт», «Русал», «Базовый элемент», «Ренова», группа ГАЗ и другие.