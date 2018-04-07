Facebook тайно удалил сообщения Цукерберга из личных переписок

Компания Facebook созналась в том, что на протяжении нескольких лет «чистила» переписки с участием основателя социальной сети Марка Цукерберга, сообщает издание TechCrunch.

В представительстве Facebook сообщили, что это делается в целях корпоративной безопасности.

«После того, как в 2014 году была взломана переписка Sony Pictures, мы внесли ряд изменений, чтобы защитить сообщения наших руководителей. Это включало и ограничение периода хранения сообщений Марка в Messenger. Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений», - заявили в компании.

Стоит подчеркнуть, что у обычных пользователей Facebook такой функции нет.

TechCrunch отметил, что произошедший инцидент скорее всего значительно снизит уровень доверия людей к администрации Facebook и соцсети в частности.

Представители Facebook поспешили заверить, что подобная функция будет внедрена в скором времени и у каждого пользователя появится возможность удалять сообщения из переписки так, чтобы они исчезали и у собеседника и более не хранились в переписке.

Ранее представители компании Facebook признали тот факт, что компания сканирует все ссылки и изображения, а также проверяет личную переписку.